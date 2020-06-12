Türk turizminin gözde merkezinde, 11 bloktan oluşan 1 ve 2 katlı yüzme yavuzlu binalar topluluğunun yıkımı gerçekleştiriliyor.

Turizm merkezi olan Antalya ve ilçelerinde kaçak yapıyla mücadele devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılan 'İmar Barışı'nda Antalya’da binlerce Yapı Kayıt Belgesi oluşturuldu. Ankara'dan gelen bakanlık müfettişleri uydu üzerinden ve sahada incelemeler yaptı.

260 KAÇAK BİNA TESPİT EDİLDİ

Yapılan değerlendirmeler sonunda gerçeğe aykırı beyanda bulunulan 260 kaçak bina tespit edildi ve bunların Yapı Kayıt Belgesi iptal edildi. Usulsüz, yanlış beyan ve belirlenen tarihten sonra binaların yapılması gibi gerekçeler nedeniyle belgelerin iptal edildiği öğrenildi.

Bu kapsamda Kaş ilçesi Bezirgan Mahallesi Kördere'de bulunan kaçak inşaatların 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili mevzuatları çerçevesinde yıkımı gerçekleştiriliyor. 2 bin 800 metrekare alanlı 11 bloktan oluşan 1 ve 2 katlı yüzme yavuzlu binalar topluluğunun bugün yıkımına başlandı.

Antalya Kaş'ta kaçak villa yıkımı devam ediyor

"KAÇAK YAPILAŞMAYA MÜSAADE EDİLMEYECEK"

Konuya ilişkin Kaş Belediyesi İmar Müdürlüğü'nden alınan bilgide şu ifadeler kullanıldı:

“Kaş ilçemiz yıllık çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği önemli bir turizm merkezidir ancak zaman zaman yapılmakta olan kaçak binaların da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Antalya Valiliği ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nden gelen yazılara istinaden kaçak yapı ve izinsiz uygulamaların yıkılması sağlanmaktadır. Bu yazılara istinaden geçtiğimiz günlerde Patara yalı mevkiinde, bugün de Bezirgan Kördere mevkiinde kaçak yapılan yapıların yıkımına başlanılmış olup, bundan sonra da yıkımlar devam edecektir. Şunu söylemeliyiz ki, ilçemizde kaçak yapılaşmaya kesinlikle müsaade edilmeyecektir.”