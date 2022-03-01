Antalya Kemer'de 4,6 şiddetinde deprem

Antalya'nın Kemer ilçesinde deprem oldu. AFAD depremin büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı.

AFAD, Antalya'nın Kemer ilçesinde saat 19.43’te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Deprem şehir merkezinde ve çevre illerde de hissedildi.

DEPREMİN DERİNLİĞİ 4,60 KİLOMETRE

Depremin derinliği, AFAD tarafından 4.60 kilometre olarak ölçüldü.

ANTALYA VALİSİ: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTADIR

Antalya Valisi Ersin Yazıcı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İlimiz Kemer ilçemizde, saat 19.43’te 4,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde, şu ana kadar valiliğimize ulaşan bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerine yer verdi.