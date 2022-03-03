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    Antalya-Konya karayolu, kar nedeniyle kapatıldı

    Antalya-Konya karayolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 05.00 sıralarında araç trafiğine kapatıldı.
    • İHA
    • 03.03.2022 - 08:00
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    Antalya-Konya karayolu, kar nedeniyle kapatıldı

    Dün sabah saatlerinde Akseki’nin Yarpuz mahallesinden itibaren başlayan ve aralıklarla devam eden kar gece 00.00 saatlerinde yeniden etkisini gösterdi. Bin 825 metre rakımlı Alacabel’de kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaştı.

    TİPİ NEDENİYLE TRAFİĞE KAPATILDI

    Yol, yoğun tipi ve kar yağışı nedeni ile sabaha karşı saat 05.00’te tüm araç trafiğine kapatıldı. Yolda onlarca aracın kaldığı bildirilirken, Alacabel’de ise kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaştı, görüş mesafesi ise yer yer sıfıra kadar düştü.

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    ARAÇLAR TESİSLERE YÖNLENDİRİLİYOR

    Yağış sebebiyle Karayolları Antalya ve Alacabel ekipleri dün geceden itibaren aralıksız olarak çok sayıda iş makinesi ile yolda kar kürüme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Akseki Bölge Trafik ekipleri ise yolda kontrol yaparak tüm araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

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