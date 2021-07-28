Antalya Manavgat'taki yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alan, rüzgarın da etkisiyle alevlere teslim oldu.

4 NOKTADA AYNI ANDA ÇIKMIŞTI

Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yangının 4 farklı noktadan yükseldiğini duyurmuş; Evrenseki, Kalemler ve Yeniköy mahallelerinde yaşayan vatandaşlar tahliye edilmişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuyla ilgili açıklama yapan Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlatıldığını duyurdu.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENECEK

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yangınların başladığı ve güzergahındaki yerlerde bulunan kamera görüntülerinin tespiti ile diğer delillerin araştırılmasına devam edildiği belirtildi.