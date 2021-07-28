Euro
10.1367
0.14%
Dolar
8.5491
-0.12%
Altın
496.98
0.37%
Borsa
1.361
0.09%
Bitcoin
342.975
5.46%
EXEN Coin
24.73
-0.52%
26ºC
İstanbul
Açık 26 C

    Antalya Manavgat'taki yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı

    Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 28.07.2021 - 22:31
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 22:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya Manavgat'taki yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı

    Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alan, rüzgarın da etkisiyle alevlere teslim oldu.

    4 NOKTADA AYNI ANDA ÇIKMIŞTI

    Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yangının 4 farklı noktadan yükseldiğini duyurmuş; Evrenseki, Kalemler ve Yeniköy mahallelerinde yaşayan vatandaşlar tahliye edilmişti.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Konuyla ilgili açıklama yapan Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlatıldığını duyurdu.

    KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENECEK

    Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yangınların başladığı ve güzergahındaki yerlerde bulunan kamera görüntülerinin tespiti ile diğer delillerin araştırılmasına devam edildiği belirtildi.

    Antalya Manavgat taki yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı #1

    Antalya Manavgat taki yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı #2

    Antalya Manavgat taki yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı #3

    Antalya Manavgat taki yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı #4

    Antalya Manavgat taki yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı #5

     

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir