Antalya’da falezlerden inip deniz keyfi yapan Çinli turistler, kıyıya bıraktıkları elbiselerinin içerisinde cüzdanlarını bırakınca hırsızların hedefi oldu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı’ndaki falezlerden aşağı inen biri kadın 2 Çinli turist, giysilerini çıkartarak yüzmeye başladı.

Bu sırada kimliği belirsiz 2 kişi, Çinli turistlerin kıyıya bıraktıkları giysilerinden içerisinde pasaport ve 3 bin 500 TL bulunan cüzdanını alıp kayıplara karıştı.

Denizden çıktıklarında cüzdanlarının çalındığını fark eden turistler, polisi arayarak yardım talebinde bulundu.

GOOGLE TRANSLATE ÇÖZÜM OLMADI

İhbarın ardından olay yerine gelen polis ve Çinli turistler iletişim kurmakta güçlük yaşadı. Çince harici başka bir dil bilmeyen turistler ile polis uzun süre Google Translate ile iletişim kurmaya çalıştı.

Antalya polisinin cüzdanları çalınan Çinli turistlerle dil imtihanı ViDEO

POLİS CANLANDIRMA YAPTI

Dertlerini anlatmakta güçlük çeken turistler ile polisler arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Translate ile tam anlamıyla sorunun anlaşılmaması üzerine bir polis memuru olayı canlandırarak hırsızlığın detayını öğrenmeye çalıştı.

Olayın nasıl olduğuna yönelik tüm detaylar ise telefondan bağlanılan tercüman yardımıyla oldu.

DENİZ POLİSİ DE ARAMAYA KATILDI

Olayın falezlerdeki kıyı alanında gerçekleştiğinin anlaşılması üzerine ise bölgeye deniz polisi de destek olarak istendi.

Deniz polisi, şüphelilerin kayalık alanlara saklanacağı ihtimalini göz önünde bulundurarak uzun süre arama gerçekleştirdi. Diğer turistlerin de ilgisini çeken olayda şüphelilere rastlanılmazken, polis verilen şüpheli eşkaline uygun arama çalışması başlattı.

Çinli turistler ve görgü tanığı vatandaş ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.