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Antalya sahilleri aralık ayında da dolup taşıyor

Antalya sahilleri aralık ayında da dolup taşıyor

Deniz suyu sıcaklığının 20 dereceye çıktığı Antalya’da tatilciler, güneşli havanın keyfini çıkardı. Turistlerin bazıları güneşlendi, bazıları da yüzdü. Spor yapmak isteyen de soluğu sahilde aldı.