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    Antalya sahilleri aralık ayında da dolup taşıyor

    Deniz suyu sıcaklığının 20 dereceye çıktığı Antalya’da tatilciler, güneşli havanın keyfini çıkardı. Turistlerin bazıları güneşlendi, bazıları da yüzdü. Spor yapmak isteyen de soluğu sahilde aldı.
    • 20.12.2022 - 14:32
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 15:29
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    Antalya sahilleri aralık ayında da dolup taşıyor

    Bugün 20 Aralık 2022…

    Yurdun doğusu kardan, batısı rüzgardan geçilmiyor.

    Soğukların alıp başını gittiği şu günlerde, Antalya’da hala denize giriliyor.

    Turistler sahile akın etti

    Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının 20 derece olduğu turizm kentinde, Konyaaltı sahili doldu.

    Bölgede bulunan otellerde tatil yapan turistler, sahile akın etti.

    Antalya sahilleri aralık ayında da dolup taşıyor #1

    Antalyalılar da geri kalmadı

    Sahilde yüzenlerin yanı sıra güneşlenenlere Antalyalılar da eşlik etti.

    DHA’nın haberine göre balık tutanlar, yürüyüş yapıp bisiklete binenler de sahil şeridini doldurdu.

    Antalya sahilleri aralık ayında da dolup taşıyor #2

    Antalya sahilleri aralık ayında da dolup taşıyor #3


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