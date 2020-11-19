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    Antalya Saklıkent beyaza büründü

    Antalya kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı, bu sabah başlayan yağışla birlikte 7 santimetreye ulaştı.
    • DHA
    • 19.11.2020 - 11:45
    • Güncelleme : 19.11.2020 - 11:48
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    Antalya Saklıkent beyaza büründü

    Antalya'nın 2 bin 500 rakımlı Beydağları yamaçlarındaki Saklıkent Kayak Merkezi'ne sezonun ilk karı, 15 Kasım'da yağdı.

    MERKEZE YAĞMUR YAĞDI

    Akdeniz Bölgesi'nde bu sabah başlayan sağanak, kent merkezinde etkili olurken, yüksek kesimlere de kar yağdı.

    KAR KALINLIĞI 7 SANTİMETRE

    Dünyaca ünlü olan ve kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Saklıkent'te kar kalınlığı, bu sabahki yağışla birlikte 7 santimetreye ulaştı.

    Beyaza bürünen merkezdeki işletmeciler, kar yağışı ile mutlu olurken, tesislerin ilerleyen haftalarda açılabileceğini söyledi.Antalya Saklıkent beyaza büründü #1

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    Antalya Saklıkent beyaza büründü #3

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