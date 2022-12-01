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    Antalya Serik'te sağanak: Çilek seraları su altında kaldı

    Antalya Serik'te geceden bu yana etkisini sürdüren sağanak, çilek seralarına zarar verdi.
    • 01.12.2022 - 18:57
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    Antalya Serik'te sağanak: Çilek seraları su altında kaldı

    Antalya'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, aralıksız devam etti..

    Serik ilçesi Çakallık ve Kadriye mahallelerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı çilek seraları sular altında kalarak zarar gördü.

    "Çilek fideleri sular altında kaldı, bu yıl hasat imkansız"

    Çakallık Mahallesinde çiftçilik yapan çilek üreticisi Bayram Gül, "Geceden bu yana etkili olan yağmurun gündüz de etkisini artırması sonucu çilek seralarımız ve ekili alanlar sular altında kaldı. Yağmurun etkisini azaltması ile seralarımızda sular çekilmeye başladı. Yoksa çilek fideleri sular içindeydi. Çilek fideleri sular altında kaldığı için zararımız çok büyük. Bu fidelerden bu yıl hasat almak imkansız çünkü fideler aşırı su nedeniyle çürüyor" dedi.

    DHA'nın haberine göre, ilçede sağanağın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

    Antalya Serik te sağanak: Çilek seraları su altında kaldı #1

    Antalya Serik te sağanak: Çilek seraları su altında kaldı #2

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