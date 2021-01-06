Antalya'da 1 yılda 65 bin sürücüye ceza kesildi

Antalya'da jandarma ekipleri, geçen yıl kuralları ihlal eden 65 bin sürücüye toplam 33 milyon liralık ceza yazdı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı trafik timlerinin, 2020 yılındaki araç sürücülerine kestikleri ceza miktarı açıklandı.

Geçtiğimiz yıl toplamda 1 milyon 100 bin araç ve şahsın sorgulandığı denetimlerde, trafik kuralı ihlali yapan 65 bin sürücüye, topla 33 milyon liralık idari yaptırım para cezası uygulandı.

15 BİN ARAÇ MEN EDİLDİ

15 bin aracı trafikten men eden Jandarma trafik timleri, hakkında yakalama kararı bulunan 650 şahsı yakalayarak adli makamlara teslim etti.

ÖLÜMLÜ VE YARALANMALI KAZA ORANI DÜŞTÜ

Ekipler, Cumhurbaşkanlığı karayolu trafik güvenliği eylem planı çerçevesinde aldığı önlemler ve gece-gündüz yapmış olduğu havadan ve karadan etkin denetimler sonucu sorumlu olduğu 220 kilometre devlet, 840 kilometre il ve 10 bin 800 kilometre mahalle yolunda son yılların en düşük kaza seviyesine ulaştı.

İçişleri Bakanlığınca belirlenen hedefler doğrultusunda ölümlü kazaların yüzde 10, yaralanmalı kaza sayısında ise yüzde 20 azalma olduğu belirtildi.













