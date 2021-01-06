Euro
8.9869
-1.09%
Dolar
7.2975
-1.21%
Altın
453.51
-2.04%
Borsa
1.505
1.02%
Bitcoin
254.788
7.15%
EXEN Coin
11.12
1.09%
13ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 13 C

    Antalya'da 1 yılda 65 bin sürücüye ceza kesildi

    Antalya'da jandarma ekipleri, geçen yıl kuralları ihlal eden 65 bin sürücüye toplam 33 milyon liralık ceza yazdı.
    • İHA
    • 06.01.2021 - 17:14
    • Güncelleme : 06.01.2021 - 17:27
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da 1 yılda 65 bin sürücüye ceza kesildi

    Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı trafik timlerinin, 2020 yılındaki araç sürücülerine kestikleri ceza miktarı açıklandı.

    Geçtiğimiz yıl toplamda 1 milyon 100 bin araç ve şahsın sorgulandığı denetimlerde, trafik kuralı ihlali yapan 65 bin sürücüye, topla 33 milyon liralık idari yaptırım para cezası uygulandı.

    15 BİN ARAÇ MEN EDİLDİ

    15 bin aracı trafikten men eden Jandarma trafik timleri, hakkında yakalama kararı bulunan 650 şahsı yakalayarak adli makamlara teslim etti.

    Antalya da 1 yılda 65 bin sürücüye ceza kesildi #1

    ÖLÜMLÜ VE YARALANMALI KAZA ORANI DÜŞTÜ

    Ekipler, Cumhurbaşkanlığı karayolu trafik güvenliği eylem planı çerçevesinde aldığı önlemler ve gece-gündüz yapmış olduğu havadan ve karadan etkin denetimler sonucu sorumlu olduğu 220 kilometre devlet, 840 kilometre il ve 10 bin 800 kilometre mahalle yolunda son yılların en düşük kaza seviyesine ulaştı.

    İçişleri Bakanlığınca belirlenen hedefler doğrultusunda ölümlü kazaların yüzde 10, yaralanmalı kaza sayısında ise yüzde 20 azalma olduğu belirtildi.

    Antalya da 1 yılda 65 bin sürücüye ceza kesildi #2

    Antalya da 1 yılda 65 bin sürücüye ceza kesildi #3

    Antalya da 1 yılda 65 bin sürücüye ceza kesildi #4

    Antalya da 1 yılda 65 bin sürücüye ceza kesildi #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir