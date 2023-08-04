Antalya’da 120 kişilik şoför açığı kapanmadı 8 milyonu aşkın turistin gittiği Antalya’da toplu taşıma araçları şoförsüz kaldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin birçok noktasında verilen ilanlar da arayışa çözüm olmadı. Üst geçitlere asılan dev afişlerin ardından 600 başvuru oldu, 100 kişi işe alındı. Kentte 20 bin TL maaşla çalışacak şoför bulunamıyor.

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İHA

Turizmin başkenti Antalya’ya gelen turist sayısı, 2019 yılını da geride bıraktı.

8 milyonu aşkın turistin gittiği kentteki hareketlilik, toplu taşıma araçlarını şoförsüz bıraktı.

EYT ile birlikte çoğu iş bıraktı

Son olarak EYT yasasıyla emekliye ayrılan ve farklı iş kollarında çalışmak için işlerini bırakan şoförlerin de olması ile birlikte iş iyiden iyiye çıkmaza girdi.

Toplu ulaşımda aksama yaşanmaması için kısa bir süre önce 60 yeni otobüs alarak hizmete sokan Büyükşehir Belediyesi, şimdi o otobüslerde çalışacak sürücü bulmakta zorlanıyor.

Reklam panolarına ilan asıldı

Belediye tarafından alımı yapılacak 150 otobüs şoförü için kentin farklı noktalarındaki yaya üst geçitlerine, reklam panolarına “Antalya Büyükşehir Belediyesi D1-D-E sınıfı ehliyetli 150 şoför alımı yapacaktır” yazılı afişler asıldı.

Şehrin birçok noktasında yapılan bu duyurunun ardından ilana 600 başvuru oldu.

20 bin TL maaşla çalışacak şoför bulunamıyor

20 bin TL maaşla çalışacak olan sadece 100 kişi işe alındı.

120 kişinin daha alınacağı ifade edildi.

"Her müracaatı değerlendirmiyoruz"

Turizm sezonu ile birlikte şoför sıkıntısı yaşandığını belirten Antalya Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç, şöyle konuştu:

Muğla ve Antalya gibi büyükşehirlerde turizmden daha çok gelir elde eden şoför arkadaşlarımız burasını tercih ediyorlar. Seçim öncesi EYT çıktı. Çok sayıda şoförümüz ayrıldı. Bu ayrılışlar ani oldu. Bunun için bir personel stokumuz yoktu. İlanlarımızı verdik. Biz her müracaatı değerlendirmiyoruz. Adli sicil kaydından, sağlık raporuna kadar birçok şeye bakıyoruz. Başvuru yapan arkadaşları test sürüşüne alıyoruz, bunları kamera ile kaydediyoruz. Herhangi bir itiraz olursa, geri dönük kontroller oluyor. Şu ana kadar 100 arkadaşımız işe başladı. 120 kişi daha alacağız.

"Kadınlardan daha çok memnun kalıyoruz"

Başvuru yapanların birçoğunun üniversite mezunu olduğunu dile getiren Tonguç, şöyle devam etti:

Yaşa dikkat ediyoruz, emekli almıyoruz. Gençlerimizin D ve E ehliyeti çok olmuyor. Onların ehliyet alması için teşvik ediyoruz. Onları küçük araçlarla hazırlıyoruz. Biz işletme olarak kadınlardan daha çok memnun kalıyoruz. Daha hassas davranıyorlar. Vatandaşa daha iyi hizmet veriyorlar. Kadınlarımıza yönelik bir kontenjan sınırı yok. Başvuru yapanları değerlendiriyoruz. İlana çıkalı 15 gün geçti, 600'e yakın başvuru oldu. Başvuru bizim biraz altında kaldı. Biz daha hızlı buluruz diye düşünüyorduk.

"Sürekli göç aldığımız için trafik yoğunluğu da değişiyor"

Kent trafiğine yönelik çözüm amaçlı çalışmalar yapıldığını aktaran Tonguç, şunları söyledi: