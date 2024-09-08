Antalya'da 15 hektarlık alan yangında zarar gördü Kumluca ilçesinde dün başlayan orman yangını kontrol altına alınırken yangında, 15 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü açıklandı.

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İHA

Antalya’nın Kumluca ilçesi Kuzca Mahallesi’nde dün korkutan bir yangın çıktı.

Yıldırım düşmesi neticesinde çıktığı değerlendirilen yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Karadan ulaşımın zor olması nedeniyle ilk etapta yangın söndürme helikopteri ile müdahale edilen orman yangın için bölgeye çok sayıda araç sevk edildi.

HAVADAN YOĞUN MÜDAHALE

Bu kapsamda da alevlere; 4 uçak, 2 helikopter, 7 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve çok sayıda yangın işçisiye müdahalede edildi.

15 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Kara ekiplerinin arazi şartları nedeniyle güçlükle müdahale edebildiği yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alınırken ilk belirlemelere göre 15 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)