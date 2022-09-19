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    Antalya’da 1,5 kilo balı 33 saniyede tüketti

    Bu yıl 7’ncisi düzenlenen Doğantaş Hasat ve Bal Şenliği’ndeki bal yeme yarışmasında bir kişi, 1,5 kilo balı 33 saniyede tüketerek birinci oldu.
    • 19.09.2022 - 14:44
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 14:49
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    Antalya’da 1,5 kilo balı 33 saniyede tüketti

    Antalya’nın Kaş ilçesinde, “Doğantaş Hasat ve Bal Şenliği” düzenlendi.

    Koronavirüs salgını nedeniyle verilen iki yıl aranın ardından gerçekleştirilen şenlikte bal yarışması yapıldı, konserler verildi.

    1,5 kilo balı, 33 saniyede tüketti

    Renkli görüntülere sahne olan şenlikte, özellikle bal yarışması seyirciler tarafından ilgiyle takip edildi.

    İki kategoride yapılan yarışmada, erkeklerde Adem Tatlıkulak 1,5 kilo balı 33 saniyede tüketerek birinci oldu.

    Dereceye girenlere gram altın

    Kadınlarda ise Zeynep Afşin, birinciliği elde etti.

    Yarışmada dereceye girenlere gram altın ödülü verildi.

    Antalya'da 1,5 kilo balı 33 saniyede yedi VİDEO

    ‘Bal çok lezzetli’

    Adem Tatlıkulak, şenlikte yapılan bal yeme yarışmalarında üç yıl üstü üste birinci olduğunu ifade ederek, Doğantaş balının saflığına ve doğallığına dikkat çekti.

    Zeynep Afşin ise birinciliği kazandığı için mutlu olduğunu, Doğantaş balının çok lezzetli olduğunu dile getirdi.

    Şenlik, Türk Halk Müziği sanatçıları Ümmü Erbil ve Gizem Kara’nın konserleriyle sona erdi.

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