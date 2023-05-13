Antalya’da 17 bin TL maaşla çalışacak şoför bulunamıyor Sezonun açılmasıyla birlikte şoförler turizm alanına yönelince toplu taşıma otobüsleri sürücüsüz kaldı. Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, “En az 500 şoför ihtiyacımız var. Çalışmak isteyen arkadaşlara 17 bin TL maaş veriyoruz” dedi.

İHA

Turizm kenti Antalya, sezonu rekorla açtı...

Şehre gelen turist sayısı şimdiden 2.5 milyona yaklaştı.

Otellerin rezervasyonları artarken, daha çok kazanacağını düşünen birçok şoför de turizm taşımacılığına yöneldi.

Şoför sıkıntısı var

Bu da kentteki toplu taşıma araçlarında şoför sıkıntısını beraberinde getirdi.

Sorunlu bir süreç geçirdiklerini belirten Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, şunları söyledi:

Şu an pandemiden sonra ciddi bir yolcu kaybımız var. 380 bin yolcu taşırken, 260 bin yolcu taşıyoruz. O zamanlarda 450 araçla hizmet ederken, şu anda 300 aracımız hizmet veriyor. 180 tane otobüsümüz ise çalışmıyor. Şoförlerimiz tır şoförlüğü yapmaya başladı. Orada çalışma şartları ve maaşların daha iyi olduğu görünüyor. Bu süreçle ilgili büyükşehir belediyemiz ile ilgili iş garantili şoför yetiştirilmesi konusunda bir görüş birliğine vardık. Bu şekilde giderse turizm sezonunun da açılması ile yaz döneminde çalışan 300 olan araç sayısı 200’e düşecek. Her yaz döneminde olduğu gibi şimdiden turizme geçen arkadaşlarımız var.

"17 bin TL maaş veriyoruz"

Maliyetler hakkında da bilgi veren Arslan, şöyle devam etti:

Aylık bir otobüsümüzün maliyeti 135 bin TL. Şoförlerimize şu an 17 bin TL maaş veriyoruz. Toplam maliyeti 25 bin TL’yi buluyor. Sürdürülebilirliği sağlamak için maaşları yükseltmemiz lazım. Özellikle tırlarda çalışan şoförleri, kendi sektörümüze çekmek istiyoruz. Burada en kötü şartlarla aracımız 200 bin TL ciro yapmalı ki biz de şoför arkadaşlarımıza 20 bin TL maaş verelim. Bu işi çözmemiz lazım. Seçimlerin ardından bu işin çözüleceğine inanıyorum.

"Şoför arkadaşlarımızı küçümseyerek bir yere varamayız"

Son günlerde şoförler ile zaman zaman yolcuların karşı karşıya gelmesini de değerlendiren Arslan, “İnsanlar o gün bir tek kendisini gergin hissediyor. Herkesin gergin olduğu bir dönem vardır. Zaten şoförümüz de o gün gergin olabilir. 600 şoförün içerisinde örnek vereyim bugün mesela 60'ı gerginlik yaşamış olabilir. Bunu karşılıklı saygı sevgi içerisinde çözmemiz gerekir. Şoför arkadaşlarımızı küçümseyerek bir yere varamayız. O da sonuç itibariyle insandır. Onlara da saygı göstermemiz gerekir.” dedi.

"Ulaşıma bir zam gündemimizde yok"

Arslan konuşmasını şöyle noktaladı: