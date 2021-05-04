Antalya'da 187 kilometrelik ’sigara alma’ yalanı polise takıldı

Antalya’da ceza yememek için polis kontrol noktasına 150 metre kala bulundukları araçtan inen iki genç, cezadan kaçamadı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Sakıp Sabancı Bulvarı üzerinde uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, sürücüleri tek tek durdurarak izin belgelerini kontrol etti.

Turistlerin ise yerleşik mi yoksa seyahat amacı ile mi geldiği kontrol edildi.

Ekiplerin kontrol yaptığı sırada bir sürücü, uygulama noktasına 150 metre kala 2 gencin araçtan inerek kendilerine doğru kaldırımdan yürüdüğünü söyledi.

İhbarın ardından durumundan şüphelendikleri gençleri durduran ekipler, izin belgelerinin olup olmadığını sordu.

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"SİGARA ALMAYA ÇIKTIK"

İsimleri Halis K. ve Hüseyin B. olduğu öğrenilen gençler, polis ekiplerine dışarı sigara almak için çıktıklarını belirtti. İzin belgesi olmayan gençlerin sistem üzerinden ikametgâhları kontrol edildi.

İKAMETLERİ KAŞ'TA ÇIKTI

Yapılan incelemede gençlerin ikametlerinin 187 kilometre uzaklıkta olan Kaş’ta olduğu görüldü. Polis ekipleri, her iki gence kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150 TL olmak üzere toplamda 6 bin 300 TL ceza makbuzu düzenledi.

Yazılan ceza karşısında adeta şaşkına dönen gençler, zaman zaman birbirlerine bağırdı. Gençler kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına da "Şikayet edeyim de seni bir gör. İnşallah bu görüntüyü görürüm." diyerek tehdit etti.

Düzenlenen makbuzu imzalayan gençler el ve kol hareketleri yaparak yollarına devam etti.



