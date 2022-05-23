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    Antalya'da 2 kişi yabancıları sahte kiralık ev ilanıyla dolandırdı

    Antalya'da internet üzerinden sahte kiralık ev ilanı vererek yabancı uyruklu kişileri dolandıran 2 kişi, yakalanarak adliyeye sevk edildi.
    • 23.05.2022 - 18:12
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 18:16
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    Antalya'da 2 kişi yabancıları sahte kiralık ev ilanıyla dolandırdı

    Antalya genelinde farklı tarihlerde, çeşitli internet sitelerinde kiralık ev ilanı ile özellikle yabancı uyruklu şahısların kapora veya kira bedeli alıp dolandırılması olayları ile alakalı olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

    Yapılan çalışmalar sonucunda K.B ve O.B isimli zanlılar, bugün düzenlenen operasyonla yakalandı.

    Yabancıları 10 bin lira dolandırdılar

    İHA'nın haberine göre; zanlıların, yabancı uyruklu bir şahıstan bin lira kaparo aldıkları, yine yabancı uyruklu bir şahıstan 9 bin lira kira bedeli alarak dolandırdıkları tespit edildi.

    Çeşitli suçlardan poliste kayıtları bulunan K.B. ve O.B. adliyeye sevk edildi.

    Antalya da 2 kişi yabancıları sahte kiralık ev ilanıyla dolandırdı #1


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