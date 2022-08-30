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    Antalya'da 2 kız çocuğuna tacizle suçlanan imam tutuklandı

    Antalya Kumluca'da 7 ve 8 yaşlarındaki iki kız çocuğuna tacizle suçlanan imam E.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 30.08.2022 - 00:08
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    Antalya'da 2 kız çocuğuna tacizle suçlanan imam tutuklandı

    2 Ağustos günü Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi’ndeki bir camide meydana gelen olayda Kumluca Müftülüğü, imam E.U.’yu, yaz kurslarına katılan çocuklara Kuran öğretmesi için bir camiye görevlendirdi.

    İddiaya göre, kursa katılan 7 ve 8 yaşlarındaki 2 kız çocuğu 2 Ağustos günü ailelerine imam E.U.’nun kendilerini taciz ettiğini söyledi.

    Aileler şikayetçi oldu

    Aileler konuyu hemen Cumhuriyet Savcılığına bildirdi. Savcılığın talimatı üzerine E.U., aynı gün jandarma tarafından gözaltına alındı. E.U. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Savcılık itiraz etti, tutuklandı

    DHA'da yer alan habere göre, savcılığın itirazı üzerine E.U., tekrar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen E.U., mahkemece tutuklanarak Elmalı T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

    "Görevden uzaklaştırarak açığa aldık"

    Kumluca Müftüsü Süleyman Çoban, olayı öğrenir öğrenmez E.U.’yu İlçe Müftülüğü’ne çağırdıklarını ve görevden el çektirdiklerini belirterek, "Olayın yaşandığı 2 Ağustos günü imam E.U.’yu görevden uzaklaştırarak açığa aldık. Ondan sonra iş yargının işidir. Bizimle bir ilişiği kalmamıştır” dedi.

     

     

     


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