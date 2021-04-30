Antalya'da 2 otomobil boş yolda kafa kafaya çarpıştı
Antalya’da tam kapanmanın ilk gününde, boş yolda 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi ağır yaralandı.
- İHA
- 30.04.2021 - 18:50
Antalya’da 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde yolların boş olmasına rağmen kazaların önüne geçilemedi.
KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR
Belek-Kadriye Turizm Yolu’nda meydana gelen olayda, saat 16.00 sıralarında Ahmet Fuat Tuzcu idaresindeki 07 NTK 46 plakalı Lada marka ticari araçla karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 YS 895 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı.
BİR OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI
Kaza sonrası ihbar üzerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Lada marka otomobil sürücüsünün ağır yaralandığı kaza sonrası sürücü hastaneye kaldırıldı.