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Antalya'da 240 km hızla gidip kaza yapan aracın kaza anları kameraya yansıdı

Antalya'da 240 km hızla gidip kaza yapan aracın kaza anları kameraya yansıdı

Antalya'da kontrolden çıkan aracın bariyerlere çarpmasıyla bir genç hayatını kaybetmiş, sürücü ve bir kişide yaralanmıştı. O kazadan 4 dakika önce araç içinden kaydedilen görüntü ortaya çıktı.