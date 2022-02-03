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    Antalya'da 240 km hızla gidip kaza yapan aracın kaza anları kameraya yansıdı

    Antalya'da 240 km hızla gidip kaza yapan aracın kaza anları kameraya yansıdı

    Antalya'da kontrolden çıkan aracın bariyerlere çarpmasıyla bir genç hayatını kaybetmiş, sürücü ve bir kişide yaralanmıştı. O kazadan 4 dakika önce araç içinden kaydedilen görüntü ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2022 - 02:14
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 02:24
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    Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Termesos Bulvarı'nda Muhammet Madenci'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak bariyere çarpmış, arka koltukta oturan Hakan Selçuk ile Muhammet Madenci ise yaralanmıştı.

    Ön koltukta oturan Ahmet Özkan Avcı ise kazada hayatını kaybetmişti.

    KAZA GÖRÜNTÜLERİ ARAÇ İÇİNDEN KAMERAYA YANSIDI

    İşte o kazadan yaklaşık 4 dakika önce araç içinden çekilen görüntüler, meydana çıktı.

    Antalya'da 240 km hızla gidip kaza yapan aracın kaza anları kameraya yansıdı - Video

    KAZADAN DAKİKALAR ÖNCE 240 KM HIZ YAPTILAR

    Kazada hayatını kaybeden Ahmet Özkan Avcı'nın eniştesi İsmail Kan ise, "Bizim gördüğümüz kadarıyla hızdan dolayı video çekmişler. Kadran 240 kilometreyi gösteriyor, saat 16.56'da videoyu çekmişler. Kazanın oluş saati ise 17.00. Şikayetçi olacağız. Bunlara birilerinin 'dur' demesi lazım." demişti.

    Antalya da 240 km hızla gidip kaza yapan aracın kaza anları kameraya yansıdı #1

    Antalya da 240 km hızla gidip kaza yapan aracın kaza anları kameraya yansıdı #2

    Antalya da 240 km hızla gidip kaza yapan aracın kaza anları kameraya yansıdı #3

    Antalya da 240 km hızla gidip kaza yapan aracın kaza anları kameraya yansıdı #4


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