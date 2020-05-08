Dolar
7.1061
0.1875%
Euro
7.6962
0.0858%
Altın
1718.85
0.152%
Borsa
98529.66
0.1329%
G. Altın
392.64
-0.0524%
Bitcoin
70271.29
0.7962%
15ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 15 C

    Antalya'da 3 kişi 1400 yıllık tarihi eserlerle yakalandı

    Jandarma ekiplerince 1400 yıllık tarihi eserleri satış için hazırlanan 3 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 08.05.2020 - 11:02
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Antalya'da 3 kişi 1400 yıllık tarihi eserlerle yakalandı

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarihi eser satışı yapılacağı ihbarı üzerine, jandarma ekipleri harekete geçti.

    Yapılan çalışmalar sonucunda G.A., A.Ç. ve B.D.’nin, Antalya’dan getirecekleri tarihi eserleri Taşağıl bölgesinde satacakları tespit edildi.

    3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda şüpheliler, hepsi de 1400 yıllık olan işlemeli Roma mezar taşı, bronz heykel figürü, tarihi obje, 7 sikke olmak üzere 11 parça tarihi eserle yakalandı.

    Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmada sorguları devam ediyor.

    Görüş Bildir