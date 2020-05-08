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- Antalya'da 3 kişi 1400 yıllık tarihi eserlerle yakalandı
Antalya'da 3 kişi 1400 yıllık tarihi eserlerle yakalandı
Jandarma ekiplerince 1400 yıllık tarihi eserleri satış için hazırlanan 3 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.
- İHA
- 08.05.2020 - 11:02
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarihi eser satışı yapılacağı ihbarı üzerine, jandarma ekipleri harekete geçti.
Yapılan çalışmalar sonucunda G.A., A.Ç. ve B.D.’nin, Antalya’dan getirecekleri tarihi eserleri Taşağıl bölgesinde satacakları tespit edildi.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda şüpheliler, hepsi de 1400 yıllık olan işlemeli Roma mezar taşı, bronz heykel figürü, tarihi obje, 7 sikke olmak üzere 11 parça tarihi eserle yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmada sorguları devam ediyor.