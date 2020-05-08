Antalya'da 3 kişi 1400 yıllık tarihi eserlerle yakalandı

Jandarma ekiplerince 1400 yıllık tarihi eserleri satış için hazırlanan 3 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarihi eser satışı yapılacağı ihbarı üzerine, jandarma ekipleri harekete geçti.

Yapılan çalışmalar sonucunda G.A., A.Ç. ve B.D.’nin, Antalya’dan getirecekleri tarihi eserleri Taşağıl bölgesinde satacakları tespit edildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda şüpheliler, hepsi de 1400 yıllık olan işlemeli Roma mezar taşı, bronz heykel figürü, tarihi obje, 7 sikke olmak üzere 11 parça tarihi eserle yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmada sorguları devam ediyor.