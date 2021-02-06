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    Antalya'da 32 kaçak göçmen saklandıkları seralarda yakalandı

    Gazipaşa ilçesinde, yasa dışı yollarla Kıbrıs’a gitmeye çalışan 4’ü çocuk 32 kaçak göçmen, emniyet ekiplerince saklandıkları seralarda yakalandı.
    • İHA
    • 06.02.2021 - 14:25
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    Antalya'da 32 kaçak göçmen saklandıkları seralarda yakalandı

    Antalya’nın  Gazipaşa ilçesi Koru Mahallesi’nde bir vatandaş, seraların arasında bir grup yabancı şahıs görmesi üzerine polis ekiplerine haber verdi.

    KIBRIS'A GİTMEYE ÇALIŞIYORLARDI

    Harekete geçen ekipler olay yerine geldiklerinde seraların arasında 32 kişilik kaçak göçmen grubu olduğunu gördü.

    23’ü erkek, 5’i kadın ve 4’ü çocuk olan Suriye uyruklu göçmenlerin Kıbrıs’a gitmeye çalıştıkları ve tekneleri bozulunca Koru sahiline indikleri öğrenildi.

    Polis ekipleri tarafından Gazipaşa Emniyet Müdürlüğüne götürülen 32 kaçak göçmenin emniyet binası dışında ifadeleri alındı.

    Antalya da 32 kaçak göçmen saklandıkları seralarda yakalandı #1

    Antalya da 32 kaçak göçmen saklandıkları seralarda yakalandı #2

    Antalya da 32 kaçak göçmen saklandıkları seralarda yakalandı #3

    Antalya da 32 kaçak göçmen saklandıkları seralarda yakalandı #4

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