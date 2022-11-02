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    Antalya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

    Antalya'nın Kumluca ilçesinde saat 20.41 sıralarında 4.7 büyüklüğüde deprem meydana geldi.
    • 02.11.2022 - 20:51
    • Güncelleme : 02.11.2022 - 21:39
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    Antalya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Kumluca ilçesinde deprem olduğunu duyurdu.

    4.7 şiddetindeki depremin derinliği ise 22.35 olarak açıklandı.

    Antalya merkezde de hissedildi

    Saat 20.41 sıralarında yaşanan sarsıntı, Antalya merkezde de hissedildi.

    AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre,  herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

    Antalya da 4.7 büyüklüğünde deprem #1


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