Antalya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Kumluca ilçesinde saat 20.41 sıralarında 4.7 büyüklüğüde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Kumluca ilçesinde deprem olduğunu duyurdu.

4.7 şiddetindeki depremin derinliği ise 22.35 olarak açıklandı.

Antalya merkezde de hissedildi

Saat 20.41 sıralarında yaşanan sarsıntı, Antalya merkezde de hissedildi.

AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.