Antalya'da 5 yıldır su altı modelliği yapıyor

27 yaşındaki model su altında verdiği pozlarla sosyal medyada beğeniler toplanken, özellikle tek nefesle yapılan çekimlerde rahatlığıyla dikkati çekiyor.

Türkiye'de çeşitli tanıtım ve farkındalık projelerinde su altı modelliğine ihtiyaç duyuluyor.

Fazla bilinmeyen su altı modelliği için genelde tanınan isimler tercih edilirken, bu işi profesyonel olarak yapanlar da var.

Bunlardan biri olan 27 yaşındaki Melike Selçuk, yaklaşık 5 yıldır su altı modelliği yapıyor.

2 YILDIZ DALIŞ BRÖVESİ VAR

Kemer'de su altı fotoğraf sanatçısı Adnan Büyük ile mavi derinliklere dalarak poz veren Melike Selçuk'un 2 yıldız dalış brövesi bulunuyor.

Su altında verdiği pozlarla sosyal medyada beğenilen modeller arasında yer alan Melike Selçuk, özellikle tek nefesle yapılan çekimlerde rahatlığıyla dikkati çekiyor.

“5 YILDIR BU MESLEĞİ YAPIYORUM”

Melike Selçuk, "Mersin Üniversitesi'nde Radyo, Televizyon, Sinema Bölümü'nü okudum. Bu bölümü okurken 'su altı görüntüleme teknikleri' diye bir ders aldım ve onunla birlikte su altı modelliğine giriş yaptım. 5 yıldır eğitimlerini alarak bu işe devam ediyorum. Onun dışında bu meslekle ilgili önümüzün çok açık olduğunu düşünmüyorum. Çünkü genelde tercih edilenler ya ünlüler oluyor ya da çok tanınmış isimler oluyor. Eğitimini almadan birkaç çalışmayla suyun altında biraz da güzel durabiliyorlarsa, onları tercih ediyorlar. Eğitimi biraz daha ikinci planda bıraktıkları için bu konuda biraz kırgınız açıkçası." dedi.

Yıl içerisinde yeri geldiğinde 100'e yakın dalış yaptığını anlatan Melike Selçuk, pandemi nedeniyle bu yıl sayının çok az olduğuna işaret etti.

“ÇOĞU TÜPSÜZ, NEFESSİZ ÇEKİMLER”

Cankurtaran eğitmeni ve su altı fotoğrafçısı Adnan Büyük de, "Su altı modelliği aslında bizim su altı güzelliklerimizi tanıtmak için kullanılabilecek bir şey. Bakıyorum ben hala birçok yerde yabancı, yurt dışında çekilmiş, başka modellerin çekilmiş fotoğraflarını yayınlıyoruz. Niye biz kendi modelimizle, kendi suyumuzda çekmiyoruz? Biz de bunları yapmaya başladık ve çekimler yapıyoruz. Su altı modelliği deyince hemen kolay bir şey değil.

Çünkü normal bir model karadaki bir şeyi yapabilir ama denizde model olmak aynı zamanda iyi bir dalgıç olmak demek. Su altındaki bütün fizyoloji olsun, dalış olsun bunları da bilmek lazım. Hatta biraz da biyoloji bilecek. Neye dokunulabilecek neye dokunamayacak. Bunlar hakkında da bir bilgisi olması gerekiyor. Yani biraz daha geniş kapsamlı. Onun haricinde biraz nefesi de iyi olacak. Suyun altında çoğu tüpsüz, nefessiz çekimler yapıyoruz." diye konuştu.