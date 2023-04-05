Antalya'da 57 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde saat 21.30 sıralarında Yeni Mahalle, 15005 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 1’inci katında, Cevdet Can (57) isimli vatandaştan yaklaşık bir hafta haber alamayan komşuları, durumu Can’ın yakınlarına bildirdi.
Evde hareketsiz halde bulundu
Can’ın yaşadığı eve gelen yakınları, eve girdiklerinde Cevdet Can’ı hareketsiz halde buldu. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
4 gün önce yaşamını yitirdiği anlaşıldı
Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Can’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Can’ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı incelemenin ardından cenaze aracına alınarak Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Can’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Öte yandan, yapılan incelemelerde Can’ın yaklaşık 4 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.