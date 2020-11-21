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    Antalya'da 8'inci kattaki kadının, tehlikeli cam silme anları kamerada

    15 katlı bir apartmanda pencere korkuluklarına çıkarak cam silmeye çalışan kadın, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. O anlar, yürekleri ağızlara getirdi.
    • İHA
    • 21.11.2020 - 15:19
    • Güncelleme : 21.11.2020 - 15:20
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    Antalya'da 8'inci kattaki kadının, tehlikeli cam silme anları kamerada

    Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Bülent Ecevit Bulvarı’nda korku verici anlar kaydedildi.

    Cadde üzerinden çekildiği belirtilen görüntülerde, 15 katlı apartmanın 8’inci katındaki dairenin pencere korkuluklarına çıkan bir kişi görüldü.

    CAM VE PANJUR TEMİZLEDİ

    Korkuluklara çıkarak camları ve panjurları temizleyen kişi yüreklere ağza getirdi.

    Antalya'da 8'inci kattaki kadının, tehlikeli cam silme anları kamerada VİDEO

    O ANLAR KAMERADA

    Hiçbir güvenlik önlemi olmayan ve yüksekliğe aldırış etmeden camları silmeye devam eden kişiyi görenler cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

    Antalya da 8 inci kattaki kadının, tehlikeli cam silme anları kamerada #1

    Antalya da 8 inci kattaki kadının, tehlikeli cam silme anları kamerada #2

    Antalya da 8 inci kattaki kadının, tehlikeli cam silme anları kamerada #3

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