Antalya'da 8'inci kattaki kadının, tehlikeli cam silme anları kamerada
15 katlı bir apartmanda pencere korkuluklarına çıkarak cam silmeye çalışan kadın, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. O anlar, yürekleri ağızlara getirdi.
- İHA
- 21.11.2020 - 15:19
- Güncelleme : 21.11.2020 - 15:20
Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Bülent Ecevit Bulvarı’nda korku verici anlar kaydedildi.
Cadde üzerinden çekildiği belirtilen görüntülerde, 15 katlı apartmanın 8’inci katındaki dairenin pencere korkuluklarına çıkan bir kişi görüldü.
CAM VE PANJUR TEMİZLEDİ
Korkuluklara çıkarak camları ve panjurları temizleyen kişi yüreklere ağza getirdi.
Antalya'da 8'inci kattaki kadının, tehlikeli cam silme anları kamerada VİDEO
O ANLAR KAMERADA
Hiçbir güvenlik önlemi olmayan ve yüksekliğe aldırış etmeden camları silmeye devam eden kişiyi görenler cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.