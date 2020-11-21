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Antalya'da 8'inci kattaki kadının, tehlikeli cam silme anları kamerada

Antalya'da 8'inci kattaki kadının, tehlikeli cam silme anları kamerada

15 katlı bir apartmanda pencere korkuluklarına çıkarak cam silmeye çalışan kadın, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. O anlar, yürekleri ağızlara getirdi.