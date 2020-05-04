Antalya'da ağlık çalışanları, Titanik canlandırması yaptı

Sağlık çalışanlarının hasta yatağını gemi, paspasları kürek gibi kullanıp Titanic filmini canlandırdığı o anlar sosyal medyada ilgi gördü.

Antalya'da, özel bir diyaliz merkezinde çalışan sağlık çalışanları, yoğun iş temposu sonrasında stres atmak istedi...

Çalışanlar hastanede diyaliz işlemi gören son kişiyi de taburcu ettikten sonra Titanic filminin gemi burnundaki efsane görüntüsünü canlandırdı.

SEDYEYİ GEMİ YAPTILAR

Sedyenin üzerine çıkan iki sağlık çalışanı, Leonardo Di Caprio ve Kate Winslet'in gemi önünde hafızalara kazınan pozunu verdi, yatağın üzerine oturan diğer çalışanlar ise paspaslarla kürek çekme sahnesini canlandırdı.

Hastane çalışanlarının bu görüntüsü sosyal medyada büyük beğeni aldı.

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