Antalya'da ailesiyle yaşayan genç, odasında ölü bulundu

22 yaşındaki gencin babası, "Oğlum son günlerde kol ve omuz ağrıları çekiyordu. Ancak koronavirüs nedeniyle hastaneye gitmekten çekindik" dedi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi 751 Sokak'ta yaşayan Ercan ile Yasemin Varol, yatağında uyuyan 22 yaşındaki oğulları Kemal Can Varol'un rahatsızlandığını fark edince durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Varol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede, Varol'un cesedinde herhangi bir darp ya da kesik izine rastlamadı.

“ÖLMÜŞ OLAMAZ”

Polis ekiplerinin inceleme yaptığı sırada anne Yasemin Varol, “Hayır, oğlum ölmüş olamaz. Hadi uyan güzel yavrum. Daha görecek çok günlerimiz var. Yalvarırım bir daha kontrol edin.” diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

“HASTANEYE GİTMEKTEN ÇEKİNDİK”

Baba Ercan Varol ise çok üzgün olduklarını belirterek, “Oğlum son günlerde kol ve omuz ağrıları çekiyordu. Ancak koronavirüs nedeniyle hastane gitmekten çekindik. Dünyam başıma yıkıldı. Gencecik oğlum ellerimizin arasından kayıp gitti.” diye konuştu.

KOMŞULARI DA ÜZGÜN

Varol'un komşusu Caner Karakova ise Kemal Can'ın sessiz ve çevresine saygılı bir genç olduğunu, ölümünden dolayı üzüntü duyduklarını kaydetti.

OTOPSİ YAPILACAK

Varol'un cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.