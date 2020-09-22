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    Antalya'da alacağını isteyen pizzacıyı ailesinin yanında dövdüler

    Pizzacı Ali Rıza Şimşeker, 15 lira alacağını istediği için komşu iş yerinde çalışan 4 kişinin saldırısına uğradı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.
    • DHA
    • 22.09.2020 - 16:27
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    Antalya'da alacağını isteyen pizzacıyı ailesinin yanında dövdüler

    Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Sarısu Mahallesi'nde eşi Gülay Şimşeker ile dükkan işleten pizzacı Ali Rıza Şimşeker, 15 liralık alacağını tahsil etmesi için komşu iş yerine çalışanını gönderdi.

    Çalışanı "Hesaba yazın" diyerek, geri gönderdiği iddia edilen komşu dükkanın sahibi, yanına çalışanını alarak, pizzacı dükkanı önüne geldi.

    Antalya'da alacağını isteyen pizzacıyı ailesinin yanında dövdüler VİDEO

    TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

    Ali Rıza Şimşeker'in kendisine bakmasından rahatsız olan komşu iş yeri sahibi, "Ne bakıyorsun?" diyerek bağırdı.

    Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Antalya da alacağını isteyen pizzacıyı ailesinin yanında dövdüler #1

    4 KİŞİ TEKME TOKAT DÖVDÜ

    Komşu iş yerinden gelen 2 çalışan daha olaya dahil olunca 4 saldırgan, pizzacıyı eşi ve kızının yanında tekme tokat dövdü, sandalyeyle başına vurmaya çalıştı.

    Kocasını kurtarmaya çalışan kadın da yumruklu saldırıya uğradı.

    Antalya da alacağını isteyen pizzacıyı ailesinin yanında dövdüler #2

    TARAFLAR GÖZALTINA ALINDI

    Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları gözaltına aldı.

    Antalya da alacağını isteyen pizzacıyı ailesinin yanında dövdüler #3

    Antalya da alacağını isteyen pizzacıyı ailesinin yanında dövdüler #4

    Antalya da alacağını isteyen pizzacıyı ailesinin yanında dövdüler #5

    Antalya da alacağını isteyen pizzacıyı ailesinin yanında dövdüler #6

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