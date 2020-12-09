Manavgat ilçesinde alkollü vaziyette bisiklet çalan şahsın, bisiklete binmekte zorlandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Çağlayan Mahallesi'ndeki bir adresten bisiklet çalınması olayının ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Hırsızlık olayının meydana geldiği bölgede güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, alkollü bir şekilde bisiklet çalan şahsın kimliğini belirledi.

Ekipler, Muhsin Çeltek isimli şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Antalya'da alkollü halde bisiklet çalan hırsızın zor anları VİDEO



6 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI VAR

Manavgat Emniyet Müdürlüğüne getirilen Muhsin Çeltek’in GBT sorgusunda dolandırıcılık, kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanarak dolandırıcılık, kendini kamu görevlisi olarak tanıtma suretiyle dolandırıcılık, büyük ve küçük baş hayvan hırsızlığı ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası olduğu ve arandığı belirlendi.

BİNMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bisikleti iş yerinden çıkartan zanlı, birkaç kez bisiklete ayağını kaldırıp binmek istiyor ancak başaramıyor.

Üçüncü denemesinde bacağını bisikletin ortasından kaldırıp direksiyona geçmeyi başaran alkollü şüpheli, güç de olsa yoluna devam ediyor.

Muhsin Çeltek, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.