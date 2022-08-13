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    Antalya’da alkolsüz olduğunu kanıtlayan sürücü ehliyetini geri aldı

    Antalya'da yapılan denetimde 123 promil alkollü çıkan sürücü, hastane raporuyla alkolmetre cihazının arızalı olduğunu ispatladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.08.2022 - 08:49
    • Güncelleme : 13.08.2022 - 09:00
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    Antalya’da alkolsüz olduğunu kanıtlayan sürücü ehliyetini geri aldı

    Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı üzerindeki iş yerinden evine gitmek isteyen evli ve 2 çocuk babası Eyüp Ensar Yıldırım, bulvar üzerinde alkol denetimi yapan polis ekipleri tarafından durduruldu.

    Burada alkometreyi üfleyen Yıldırım’ın 123 promil alkollü olduğu görüldü. Polis ekipleri şahsın ehliyetine el koyarken bin 800 TL'de idari para cezası yazdı.

    Hastaneye gitti

    Çıkan sonuç karşısında şaşkına dönen Yıldırım, duruma itiraz etti. Yıldırım, olay yerine gelen başka ekipler ile hastaneye gitti.

    alkolmetre

    Kan testi de yaptırdı

    Burada başka alkolmetre tarafından yapılan kontrolde sonuç sıfır olarak çıktı. Bununla da yetinmeyen Yıldırım, etanol kan testi yaptırdı.

    Sonuç burada da sıfır çıkınca soluğu mahkemede aldı. 2 ay süren mahkeme sonrasında ise ehliyetine geri kavuşurken, para cezası da iptal edildi.

    Antalya’da alkolsüz olduğunu kanıtladı VİDEO

    "Alkolmetrenin azizliğine uğradım"

    İHA'ya yaşadıklarını anlatan Eyüp Ensar Yıldırım, “Ben evime doğru gidiyordum. Polisler durdurdu. Alkometre üfledim, 123 promil alkollü çıktım. Duruma şaşırdım, alkollü değildim. Ben duruma itiraz ettim. Ondan sonra diğer polisler ile Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittim. Burada tekrar üfledim sonuç 0 promil çıktı. Daha sonra daha da inandırıcı olsun diye atonal testi yaptırdım. Kan testinde de 0 promil çıktı. Sonra ben alkometrenin azizliğine uğradığımı düşümdüm. Ehliyetime 6 ay süre ile el konuldu. Bin 800 TL idari para cezası aldım. 2 ay mağdur oldum. Sonra itiraz dilekçesi ile mahkemeye başvurdum. Haklı olduğum ispatladı, ehliyetimi geri aldım.” dedi.

    alkolmetre

    "Ehliyetsiz bir şey yapamadım"

    Mahkemeden gelen karar ile sevinen Yıldırım, “İstediğimiz gibi karar çıktı. 123 promil alkol çıkması tamamen bir mağduriyetti. Ehliyetsiz bir şey yapamadım. Bir daha böyle şeylerin yaşanmamasını istiyorum.” dedi.

    alkolmetre


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