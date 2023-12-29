Antalya'da anahtarı üzerinde bırakılan 75 bin TL'lik motosiklet çalındı Manavgat ilçesinde bir gencin 4 ay önce 75 bin liraya satın aldığı motosiklet çalındı. İş yerinin arka girişinde üzerinde anahtarıyla bırakılan motosikletin çalınma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

Üzerinde anahtarını bıraktığı motoru, saniyeler içinde çalındı..

Antalya'nın Manavgat ilçesi Hastane Caddesi üzerindeki bir iş yeri önünde yaşanan olayda, Deniz Batır isimli gencin ağustos ayında sıfır olarak 75 bin liraya satın aldığı motosiklet, iş yerinin arka kısmında bulunan girişte park halindeyken kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı.

Üzerinde anahtarıyla bırakılan motosikletin çalınma anı ise saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Güvenlik kamerasını izlediğimde çalındığı farkettim"

İş yerinin hem Hastane Caddesi'nde hem de Milli Egemenlik Mahallesi 9011. Sokak üzerinde girişi ve vitrini olduğunu belirten Deniz Batır, şunları söyledi:

Motosikletimi her zaman olduğu gibi 9011. Sokak'ta iş yerimin vitrininin önüne kontak üzerinde olarak bıraktım. Ön tarafta gelen malzemeleri kontrol edip geldiğimde motosikletimin yerinde olmadığını gördüm. Güvenlik kamerasını izlediğimde motosikletimin çalındığını farkettim. Hemen polis merkezine giderek gerekli müracaatımı yaptım.

Kendi motosikletiymiş gibi binip gitti

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde elinde poşet, başında bere olan siyah kıyafetli bir kişinin motosikletin yanına geldiği, biraz ileri gidip çevreyi kontrol ettikten sonra geri dönerek sanki kendi motosikletiymiş gibi motosiklete binip gittiği görüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)