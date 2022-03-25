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    Antalya’da ‘anne’ diyen horoz kesilmekten kurtuldu

    Sahibinin kesmek için yakaladığı horoz, bıçağı görünce önce “Allah”, ardından da “anne” diye bağırmaya başladı. Şaşkına dönen sahibi, horozu kesmekten vazgeçti.
    • İHA
    • 25.03.2022 - 12:10
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    Antalya’da ‘anne’ diyen horoz kesilmekten kurtuldu

    Antalya’nın Manavgat’ta ilçesinde yaşayan Ali Dibek, akşam saatlerinde evine gittiğinde, kümeste bulunan horozu kesmek için harekete geçti.

    Eşiyle birlikte evden bıçak alıp kümese giren Dibek, ötmediği için tavukların içerisinde bulunan horozu yakalayarak kümesten dışarı çıktı.

    Horozun kanatlarını ayaklarının altına alan ve kesmek için bıçağı boynuna dayayan Dibek ve eşi, hayatlarının en büyük şaşkınlığını yaşadı.

    ÖNCE “ALLAH” SONRA “ANNE” DEDİ

    Bıçağın boynuna dayanmasıyla birlikte bugüne kadar ötmeyen horoz, önce “Allah”, ardından da “Anne” diye ses çıkarmaya başladı.

    Dibek elindeki bıçağı ve horozu bırakırken, ne yapacağını şaşırdı.

    KESMEKTEN VAZGEÇTİ

    2 yıl önce tavuklarının 6’sı horoz olmak üzere çok sayıda yavrusu olduğunu belirten Ali Dibek “6 horozdan 5 tanesini kesip yedik. Horozları kesmemizin nedeni ötmemeleriydi. Bugün de eşimle birlikte bu horozu kesip yemeye karar verdik. Kümese girip yakaladım. Bıçağı boynuna dayayıncaya kadar her şey normaldi. Bıçağı dayayıp tam keseceğim sırada 'Allah' diye bir ses duyduk. Birbirimizin yüzüne baktık. Ses horozdan geliyordu. Yeniden hamle yaptığımda bu kez de 'Anne' diye ses çıkardı. Birkaç kez aynı şeyi denedim. Hepsinde 'Anne' diye bağırdı. Biz de anne diye adeta yalvaran bir hayvanı kesemeyeceğimizi anlayıp vazgeçtik.” dedi.

    Antalya’da ‘anne’ diyen horoz kesilmekten kurtuldu #1

    AYNI TEPKİYİ VERDİ

    Kümesten diğer tavuklarla birlikte gezip otlamak için dışarıya bırakılan horoz, sahibinin eline alarak kesecekmiş gibi sallamasıyla birlikte sürekli olarak 'Anne' diye ses çıkarıyor.

    Antalya’da ‘anne’ diyen horoz kesilmekten kurtuldu #2

    Antalya’da ‘anne’ diyen horoz kesilmekten kurtuldu #3

    Antalya’da ‘anne’ diyen horoz kesilmekten kurtuldu #4

    Antalya’da ‘anne’ diyen horoz kesilmekten kurtuldu #5

    Antalya’da ‘anne’ diyen horoz kesilmekten kurtuldu #6


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