Antalya'da apartman dairesinde yangın: 1 ölü, 2 yaralı Antalya'da bir apartman dairesinde çıkan yangında, yaşlı bir adam hayatını kaybetti, eşi ve bakıcısı ise hafif şekilde yaralandı.

İHA Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde saat 21.30 sırasında Memurevleri Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerindeki 8 katlı bir apartmanın beşinci katındaki dairede yangın çıktı. Yangının sebebi belli değil Halit Açıkyürek (81), eşi Seher Açıkyürek (91) ve ismi belirlenemeyen bakıcılarının bulunduğu evden henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekibi, Seher Açıkyürek ve bakıcıyı daireden tahliye etti. Odasında yanarak yaşamını yitirdi Alevlerin tamamen söndürülmesi ve duman tahliyesinin ardından Halit Açıkyürek'in bulunduğu odada yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından emekli bankacı olan Açıkyürek'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.