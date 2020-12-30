Antalya'da Apo'nun çocuğuyuz diye bağıranlar yakalandı

Antalya’da bir parkta terör propagandası yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı’nda meydana gelen olayda, parkta alkol alan iki kişi, etrafa bağırarak terör propagandası yapmaya başladı.

Bu sırada parkta arkadaşlarıyla gezen 27 yaşındaki V. Y., polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

KAÇMAYA ÇALIŞTI

V. Y.’nin gösterdiği şahıslardan biri olay yerinde gözaltına alırken, diğeri de kaçmaya çalıştı. Bu sırada polis ile şüpheli şahıs arasında kovalamaca yaşandı. Kısa süre sonra kaçan şüpheli de yakalandı.

Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, elleri kelepçelenip Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince polis merkezine götürüldü.

"BİZ APO'NUN ÇOCUĞUYUZ"

Gazetecilere açıklama yapan V. Y., şüphelilerin terör propagandası yaptığını iddia ederek, “Küfrediyorlardı. Ellerindeki alkol şişelerini denize fırlatmaya başladılar. ‘Apo’nun askeriyim. Biz Apo’nun çocuğuyuz’ diyorlardı. Ben de duyarlı bir vatandaş olarak ihbarda bulundum.” dedi.

TEHDİT ETTİ

Polisin ifadesine başvurduğu V. Y. ölüm tehdidi aldığını da ileri sürerek, “2 tane oğlum var 10 tane çakalı öldürdü, seni de öldürür’ diyerek beni tehdit etti.” diye konuştu.