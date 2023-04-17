Antalya’da aracını süsledi, ayrılığı şehir turu yaparak kutladı 6 yıllık eşiyle karşılıklı anlaşarak evliliğini sonlandıran adam, otomobilini gelin arabası gibi süsledi, şehir turu yaparak ayrılığını kutladı. Kutlamadan videolar çeken mutlu adam, bu anları sosyal medyadan paylaştı.

İHA

Düğünler kadar boşanmalar da ilginç kutlamalara sahne olabiliyor…

Antalya’nın Serik ilçesinde yaşayan Abdurrahman Akman, 6 yıldır evli olduğu eşi ile karşılıklı olarak ayrılık kararı aldı.

Akman çifti, çok geçmeden boşandı.

Pasta üzerine "iyi ki bitti" yazdırdı

Ayrılığın ardından eski eşten hiç beklenmeyen bir hamle geldi.

Evliliğinin sona ermesinden duyduğu memnuniyeti doğum günü pastası üzerine yazdırdığı 'iyi ki bitti' notuyla gösteren kadın, bunu bir de sosyal medya hesabından paylaştı.

O paylaşım, Abdurrahman Akman’ın da dikkatinde kaçmadı.

'Boşandım, iyi ki bitti'

Bunun üzerine Akman, eski eşine cevap olarak aracını gelin arabası gibi süsledi ve üzerine 'Boşandım, iyi ki bitti' diye yazdırdı.

Otomobiliyle şehir turu yapan Akman, ayrılığını kutladı.

Cep telefonu ile kaydettiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Akman, büyük etkileşim aldı.