Antalya'da araçta müziği sonuna kadar açıp, yol ortasında dans ettiler

Gece saat 00.00’dan sonra müzik yayınının yasaklanması, eğlenceyi sokağa taşıdı.

İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca yeni kararlar alınmıştı.

Kararlara göre, restoran, kafe vb. tüm yeme-içme ya da eğlence yerleri otel ve konaklama tesislerinde saat 00.00’dan sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) kısıtlama getirilmişti.

Antalya’nın Yalı Caddesi'nde ise 3 genç kadın, otomobillerini yol ortasında durdurarak, son ses müzik açtı.

SOKAK ORTASINDA DANS

Kadınlardan 2’si otomobilden aşağıya inerek dans etmeye başlarken, diğer arkadaşları da o anları kayda aldı.

Kadınların ve müziğin sesini duyarak balkonlara ve pencerelere çıkan apartman sakinleri ise o anları görüntüledi.