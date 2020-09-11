Antalya'da araçta müziği sonuna kadar açıp, yol ortasında dans ettiler
Gece saat 00.00’dan sonra müzik yayınının yasaklanması, eğlenceyi sokağa taşıdı.
- İHA
- 11.09.2020 - 10:38
- Güncelleme : 11.09.2020 - 10:38
İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca yeni kararlar alınmıştı.
Kararlara göre, restoran, kafe vb. tüm yeme-içme ya da eğlence yerleri otel ve konaklama tesislerinde saat 00.00’dan sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) kısıtlama getirilmişti.
Antalya’nın Yalı Caddesi'nde ise 3 genç kadın, otomobillerini yol ortasında durdurarak, son ses müzik açtı.
SOKAK ORTASINDA DANS
Kadınlardan 2’si otomobilden aşağıya inerek dans etmeye başlarken, diğer arkadaşları da o anları kayda aldı.
Kadınların ve müziğin sesini duyarak balkonlara ve pencerelere çıkan apartman sakinleri ise o anları görüntüledi.