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    Antalya'da arkadaşının aracını gasbeden sürücü kaza yaptı

    Antalya Gazipaşa'da arkadaşının otomobilini bıçak zoruyla gasbettiği iddia edilen alkollü ve ehliyetsiz sürücü kaza yaptı. Kazada yaralanan sürücü, tedavisinin ardından gözaltına alındı.
    • 08.12.2022 - 20:01
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    Antalya'da arkadaşının aracını gasbeden sürücü kaza yaptı

    Saat 04.20 sıralarında Antalya'nın Gaziapaşa ilçesine bağlı Beyobası Mahallesi’nde meydana gelen olayda, arkadaşına ait 07 LV 339 plakalı otomobili bıçak zoruyla gasbeden Ş.A.E., Gazipaşa'dan Alanya istikametine seyir halindeyken, Sanayi Kavşağı’nda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Kontrolden çıkıp savrulan otomobil, refüjde bulunan bordür taşına çarparak durdu. Kazada sürücü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

    Bıçak zoruyla gasbederek aracı aldığı ortaya çıktı

    Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Ş.A.E.’nin, arkadaşının aracını bıçak zoruyla gasbettiği ve ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

    Alkollü çıktı

    Sürücünün hastanede yapılan alkol muayenesinde ise 0.64 promil alkollü olduğu belirlendi.

    İHA'nın haberine göre, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, sürücü tedavisinin ardından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

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