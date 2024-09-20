Antalya'da arkadaşıyla yürürken bir anda yere yığılıp kaldı Antalya'da kaldırımda arkadaşıyla birlikte yürüdüğü sırada rahatsızlanan 15 yaşındaki genç, bir anda yere yığıldı. Fenalaşan genç, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye götürüldü.

İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi'nde meydana gelen olayda 15 yaşındaki Erhan K.Y., bir anda bayılarak yere yığıldı.

Gencin yardımına arkadaşı ve çevredeki vatandaşlar koşarken baygın vaziyetteki genç, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN KENDİNE GELDİ

Genç adamın hastanede yapılan müdahalenin ardından kendine geldiği öğrenilirken, o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, gencin arkadaşının yere yığıldığını görmeden yoluna devam ettiği, olayı fark edince hemen yanına geldiği, ilk olarak yoldan geçen bir araç sürücüsünün durduğu, ardından da çevredeki esnaf ve vatandaşların yardıma koştuğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)