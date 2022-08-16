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    Antalya'da askere giden genç silah sıkılmaması için köpük partisi düzenledi

    Askere gitmeden önce arkadaşlarıyla doyasıya eğlenmek isteyen Halit Akbulut, çevredekilerin rahatsız olmaması için silah sıkılmasın diye köpük sıktırdı.
    • 16.08.2022 - 17:24
    • Güncelleme : 16.08.2022 - 17:25
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    Antalya'da askere giden genç silah sıkılmaması için köpük partisi düzenledi

    Son günlerde düğün ve asker eğlencelerinde magandalar gündem oluyor.

    Yaralanma ve ölümle sonuçlanan eğlencelerin yanı sıra, askere giden bir genç tehlike yaşanmaması için bir yenilik yaptı.

    Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Halit Akbulut, askere gitmeden önce arkadaşlarıya birlikte oturdukları mahallede eğlence düzenledi.

    Asker eğlencesinde köpük partisi düzenledi

    Eğlence sırasında havaya ateş edilmesinin önüne geçmek isteyen Akbulut, köpük partisi düzenledi.

    AA'nın aktarımına göre; alışılmışın dışında gerçekleşen gecede, Akbulut ve arkadaşları doyasıya eğlendi.

    Antalya'da askere giden genç silah sıkılmaması için köpük partisi düzenledi VİDEO

    "Silah sıkıldığı için millet rahatsız oluyordu"

    Akbulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Asker eğlencelerinde genelde hep silah sıkıldığı için millet rahatsız oluyordu ve eğlenemiyordu. Biz de silah sıkılmasın diye köpük partisi düzenledik. Çok güzel eğlendik ve güzel bir gece geçirdik." dedi.

    Antalya da askere giden genç silah sıkılmaması için köpük partisi düzenledi #1

    Askere gitmek için 18 kilo verdi

    Vatani görevi için 18 Ağustos'ta Sivas’a gideceğini ifade eden Akbulut, askere gidebilmek için 110'dan 92 kiloya düştüğünü sözlerine ekledi.

    Antalya da askere giden genç silah sıkılmaması için köpük partisi düzenledi #2

    Antalya da askere giden genç silah sıkılmaması için köpük partisi düzenledi #3


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