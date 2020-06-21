Arazi aracı olan ATV ile karayolunda zikzaklar çizen sürücü, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attı.

Daha önce motosiklet ve otomobiller tarafından yapılan tehlikeli hareketlere ATV'ler de dahil oldu...

Antalya'nın Serik ilçesinde, ATV kullanan bir sürücünün aracıyla zikzak çizdiği anlar trafikte tehlike yarattı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Arazi ve safari turlarında kullanılan ATV üzerinde karayolunda tehlikeli hareketler yapan şahsın kasksız olduğu da görüldü.

Sosyal medyadan da yayınlanan görüntüler tepki çekerken kimliği belirsiz sürücü genç daha sonra gözlerden kayboldu.

Antalya'da, ATV sürücüsünün tehlikeli anları VİDEO