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    Antalya’da babasına kızıp evi terk eden genç bulundu

    Dört gün önce babasıyla cep telefonu yüzünden tartışıp evi terk eden genç, ailesine teslim edildi.
    • İHA
    • 23.07.2020 - 10:55
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    Antalya’da babasına kızıp evi terk eden genç bulundu

    Antalya’nın Serik ilçesi Yukarıçatma Mahallesi’nde yaşayan 17 yaşındaki Ali T., 20 Temmuz Pazartesi günü akşam saatlerinde, ’markete gidiyorum’ diyerek evden çıktı.

    Eve gelmeyen çocuklarını arayan ve çağrılarına cevap alamayan ailesi, Serik İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek kayıp ihbarında bulundu.

    AİLEYE TESLİM EDİLDİ

    Jandarma ekipleri konuyla alakalı çalışmalarını sürdürürken, bugün saat 09.00 sıralarında karakola gelen Ali T.’nin, babasıyla cep telefonunu kaybetmesinden dolayı tartıştıklarını, bu nedenle evi terk ettiği öğrenildi.

    Antalya’da babasına kızıp evi terk eden genç bulundu #1

    Jandarma ekipleri, işlemlerin ardından genci ailesine teslim etti.

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