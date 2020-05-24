Antalya'da bahçelik ve çalılık alanda yangın çıktı

Alanya ilçesinde yerleşim alanlarına yakın bahçelik ve çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli meyve ağaçlarının ve çalılıkların bulunduğu alandan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince iki yangın söndürme aracıyla alevlere müdahale edilirken, su tankeri de itfaiye araçlarına su takviyesi yaptı.

YANGIN 3 DEKARLIK ARAZİYİ KAPLADI

Rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangın yaklaşık 3 dekarlık araziyi kapladı.

Yangını söndürmek için yapılan yoğun çalışmalara, sokağa çıkma yasağına rağmen çok sayıda vatandaş da katıldı.

Antalya'da çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

İTFAİYE EKİPLERİNCE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Elektrik tellerinden çıktığı tahmin edilen yangın, bahçenin hemen yanındaki eve ve plastik malzemelere sıçramadan yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Yangının çıktığı bahçe ve evin sahibinin ise yaylada olduğu, bu nedenle evde kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Yangınla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.