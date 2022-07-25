Antalya'da bakım için karaya çekilen 15 yıllık tekne, çıkan yangında dakikalar içerisinde adeta kömüre döndü. Can kaybının olmadığı yangında yaklaşık 250 bin lira maddi hasar meydana geldi.

Saat 14:50 sıralarında Antalya'nın Aksu ilçesi Kundu Çayı kenarında bulunan gemi yapım atölyesinde meydana gelen olayda, bakım için karaya çıkarılan tekneden dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Tekne küle döndü

Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa süre içerisinde büyüdü. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması ile yarım saat içerisinde söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın sonrasında ise tekne adeta kömüre döndü.

Antalya'da bakım için karaya çekilen tekne alev alev yandı VİDEO

Yangının polyester tenekesinin tutuşması sonucu çıktığı belirtildi

Öte yandan yangın anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde bir anda dumanların çıktığı teknenin, dakikalar içerisinde alevlere teslim olduğu görüldü. Teknenin yanında bulunan bir çekicinin çekilme ve vatandaşların panik anları anları da kayda geçti.

İlk incelemede yangının, polyester tenekesinin tutuşması sonucu çıktığı üzerinde duruluyor.

"Bakımdaydı, 250 bin liraya yeni bir tekne yapılacak"

Tekne hakkında İHA'ya bilgi veren Bahadır Malkoç, “Tekne bakımdaydı. Aşağıda polyester tenekesi de var. Muhtemelen o alev aldı. Bir anda büyüdü. Önüne de geçemediler. 15 yaşında bir tekneydi. 250 bin TL’ye yeni bir tekne yapılacak. Özel bir tekneydi.” dedi.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.