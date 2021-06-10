Antalya'da balkonunda yangın çıkaran kişi, kendini kapattığı evinden polis ekiplerince ikna edilerek çıkarıldı. Şahıs, görüntü alan gazetecileri ve kalabalığı selamlayarak binadan çıktı.

Saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi 189 Sokak üzerindeki bir apartmanın 4. katında meydana gelen olayda, yalnız yaşayan Serhan K’nin balkonda ateş yaktığını görenler vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

EKİPLER GELİNCE KENDİNİ EVE KİLİTLEDİ, KAPIYI AÇMADI

Kısa sürede adrese gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Serhan K, kapıyı açmayınca yangına müdahale edemedi. İçeri de köpek olduğunu öğrenen itfaiye ekipleri Serhan K’ya kapıyı bir türlü açtıramadı. Polis ekipleri de uzun süre Serhan K’ya kapıyı açması içim ikna etmeye çalıştı.

Antalya'da balkonda yangın çıkaran kişi komşularına bağırdı: Çileden çıkarttınız beni VİDEO

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BALKONDAN KENDİSİNİ İZLEYENLERE BAĞIRDI

Balkondan kendisini izleyenlere tepki gösteren Serhan K. ise görüntüsünü çeken gazetecinin üzerine yanan bir madde fırlattı. O anlar kameraya yansıdı.

"DELİRTTİNİZ ADAMI BE, ÇİLEDEN ÇIKARTTINIZ BENİ"

Balkondaki alevler de bir süre sonra kendiliğinden söndü. Balkondan bağıran Serhan K., "Delirttiniz adamı be. Çileden çıkarttınız beni. İnsan mısınız siz be. İnsan mısınız? Balkonda mangal yaktım. Ateş yakmayı çok seviyorum" dedi.

"SADECE BALKONDA MANGAL YAPTIM"

Yaklaşık 20 dakika polislere kapıyı açmayan Serhan K, güçlükle ikna edildi. Polis merkezinde ifade vermeyi kabul eden Serhan K., ekip aracına binerken, dışarda ekleyen gazeteci ve vatandaşları selamlayıp, “Sadece balkonda mangal yaktım, piknik yaptım. Ama kömür yoktu. Ben sadece deli numarası yapıyorum. Ama insanlar ne yapıyor biliyor musun? Akıllı numarası” diye konuştu.

Polislerin maske verdiği Serhan K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Vatandaşlarda olan biteni meraklı gözlerle izledi.