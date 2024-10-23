Antalya'da balyozla saldırdığı yeğeninin çenesini ve 1 dişini kırdı

DHA

Antalya'da akraba içinde çıkan kavgada kan aktı..

20 Ekim'de ilçeye bağlı Yeşilbayır Mahallesi'nde meydana gelen olayda Merve D., konuşmak için amcasının evine gitti.

Merve D., amcasına 5 yıl öncesine kadar mutlu bir aileleri olduğunu, kendisiyle görüşmeye başladığından bu yana babası A.D.'nin eviyle ilgilenmediğini, yasal olmayan ilişkilere sürüklendiğini söyledi.

BALYOZ FIRLATTI

Yeğeninin suçlamalarını kabul etmeyen H.D., Merve D.'ye annesi tarafından dolduruluşa getirildiğini, kendisi ve kardeşinin haksız yere suçlandığı söyledi.

Tartışmanın büyümesi ile iddiaya göre; yeğenine önce sandalye ile saldıran H.D., ardından eline geçen küçük balyozu fırlattı.

ÇENE KEMİĞİ VE DİŞİ KIRILDI

Çene kemiği ve 1 dişi kırılan Merve D., olay yerinden kaçarak yakındaki bir eve sığınıp, yardım istedi. Merve D., evin sahipleri tarafından araçla hastaneye kaldırıldı. Merve D., bugün Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat edildi.

AMCA TUTUKLANDI

Amca H.D. ise Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Dün adliyeye sevk edilen H.D., tutuklandı.