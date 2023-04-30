Antalya'da barakada yangın çıktı

İHA
Antalya'da saat 08.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Mehmetçik Mahallesi Aspendos Bulvarı arkasındaki boşluk alandaki barakada yangın çıktı.
Barakadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Barakası yanan adam üzüntü yaşadı
İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Barakada tek başına yaşayan Şenol Kaplan ise büyük üzüntü yaşadı.
Baraka kullanılamaz hale geldi
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, baraka kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.