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Antalya'da belediyeyi çiçekle protesto ettiler

Antalya'da belediyeyi çiçekle protesto ettiler

Yağmur sonrası yolda çukurların oluştuğu mahallenin halkı, bakımı yapılmayan yollar için belediyeyi farklı bir yöntemle protesto etti. Mahalleli, çukurlara çiçekli saksı koyup, kurdele kesti.