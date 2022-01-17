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    Antalya'da belediyeyi çiçekle protesto ettiler

    Yağmur sonrası yolda çukurların oluştuğu mahallenin halkı, bakımı yapılmayan yollar için belediyeyi farklı bir yöntemle protesto etti. Mahalleli, çukurlara çiçekli saksı koyup, kurdele kesti.
    • DHA
    • 17.01.2022 - 13:50
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    Antalya'da belediyeyi çiçekle protesto ettiler

    Antalya’da geçen hafta metrekareye 250 kilogramdan fazla yağmurun düşmesiyle gölete dönen cadde ve sokaklarda aynı zamanda büyük çukurlar oluştu.

    Kepez ilçesine bağlı Gaziler Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklarda da çapı 1 metre, derinliği 10 santimi bulan çukurlar meydana geldi.

    Mahalleli, çukurları kapatıp bakım yapmayan belediyeyi farklı bir şekilde protesto etti.

    AÇILIŞ YAPIP, KURDELE KESTİLER

    Çukurlara çiçekli saksı koyan mahalle halkı, yoldan okul servisleri ve bisikletlilerin dahi zor geçtiğini söyleyen mahalleli, sembolik açılış da yaparak, kurdele kesti.

    Mahalleli, protestoyu cep telefonu ile görüntüleyip, sosyal medyada da paylaştı.

    Antalya da belediyeyi çiçekle protesto ettiler #1

    Antalya da belediyeyi çiçekle protesto ettiler #2


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