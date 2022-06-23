Antalya'da bıçakladığı arkadaşına tampon yapan kişi tutuklandı

Antalya'da para yüzünden tartıştığı arkadaşını bıçakla yaralayıp, tampon yapan kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün öğle saatlerinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında para alışverişi yüzünden husumet bulunan Ahmet Güner ile Gürkan Taş, sokak arasında karşılaştı.

Burada tartışan ikili, birbirlerine bıçakla saldırdı. Kavgada Ahmet Güner, sol koltuk altından bıçakla yaralandı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Önce bıçakladı, sonra tampon yaptı

Bu sırada Gürkan Taş, yaraladığı Ahmet Güner'in yarasına tampon yapıp ambulans gelene kadar ayakta kalmasını sağladı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, müdahale ettiği Güner'i ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Polis ise olay yerinde bekleyen Gürkan Taş'ı gözaltına aldı. Gürkan Taş'ın da sağ elinin işaret parmağından yaralandığı belirlendi.

Antalya'da bıçakladığı kişiye tampon yaptı VİDEO ARŞİV

Tutuklandı

DHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemleri tamamlanan Gürkan Taş, bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Taş, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.





















