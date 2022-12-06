Antalya'da bıçaklı yan bakma kavgası: 4 yaralı

Antalya'da iki grup arasında yan bakma nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Saat 22.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kaleiçi Balık Pazarı Sokak üzerinde meydana gelen olayda, eğlenmek amacıyla Kaleiçi’ne gelen iki grup arasında ‘yan bakma’ gerekçesiyle tartışma çıktı.

4 kişi bıçakla yaralandı

Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada E.E., A.K. ve B.A. ile kavgayı ayırmaya gelen V.E., çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

Kavga, çevredekilerin araya girmesi ile son bulurken, yaralılar çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

DHA'nın haberine göre, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.









