Petrol
79.62
-3.70%
Euro
19.514
0.01%
Dolar
18.6289
-0.03%
Altın
1.06
-0.08%
Borsa
5000
0.00%
Bitcoin
321.738
0.03%
BTXN Coin
5.16
-1.33%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Antalya'da bıçaklı yan bakma kavgası: 4 yaralı

    Antalya'da iki grup arasında yan bakma nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
    • 06.12.2022 - 23:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da bıçaklı yan bakma kavgası: 4 yaralı

    Saat 22.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kaleiçi Balık Pazarı Sokak üzerinde meydana gelen olayda, eğlenmek amacıyla Kaleiçi’ne gelen iki grup arasında ‘yan bakma’ gerekçesiyle tartışma çıktı.

    4 kişi bıçakla yaralandı

    Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada E.E., A.K. ve B.A. ile kavgayı ayırmaya gelen V.E., çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

    Kavga, çevredekilerin araya girmesi ile son bulurken, yaralılar çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

    DHA'nın haberine göre, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

    Antalya da bıçaklı yan bakma kavgası: 4 yaralı #1

    Antalya da bıçaklı yan bakma kavgası: 4 yaralı #2

    Antalya da bıçaklı yan bakma kavgası: 4 yaralı #3


    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!
    Advertorial

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!

    27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek
    İç Haber

    27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

    Alperen Şengün, NBA tarihine geçti
    Basketbol

    Alperen Şengün, NBA tarihine geçti

    Görüş Bildir