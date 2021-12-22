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    Antalya'da bir berber dolar ve eurodaki düşüşü müşterisinin kafasına kazıdı

    Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Berber Ercan Buyruk, dolardaki sert düşüşü sembol olarak müşterilerinin saçına modelledi.
    • İHA
    • 22.12.2021 - 00:55
    • Güncelleme : 22.12.2021 - 01:57
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    Antalya'da bir berber dolar ve eurodaki düşüşü müşterisinin kafasına kazıdı

    Ankara’da yıllardır erkek kuaförlüğü yapan ve 2010 yılında 24 saatte 366 kişiyi tıraş ederek Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Berber Ercan Buyruk, Antalya’ya taşınıp Muratpaşa ilçesinde salon açtı.

    DOLAR VE EURO AYAK ALTINDA SİMGELENDİ

    Dünya ve Türkiye gündemiyle ilgili gelişmeleri takip eden Buyruk, son olarak dolar ve eurodaki sert düşüşü saç modeli olarak tasarladı.

    Salonuna gelen bir müşteriye uyguladığı saç modelinde, Türk bayrağı ön planda tutulurken, dolar ile euro ayak altında simgelendi.

    Antalya da bir berber dolar ve eurodaki düşüşü müşterisinin kafasına kazıdı #1

    “DOLAR VE EURODAKİ DÜŞÜŞLER KAFALARA KAZINDI”

    32 yıldır bu mesleği yaptığını belirten Ercan Buyruk, “Dün akşam Cumhurbaşkanımızın sürpriz açıklamasıyla beraber, dolar ve euronun alt seviyelere düşmesi, bir esnaf ve vatandaş olarak bizleri çok sevindirdi. Ben de bu mutluluğumu saçlara yansıtmak istedim. Böyle bir model yaptım. Türkiye’mizin gücünü, doların ve euronun üzerinde olduğunu gösteren bir model, simge yaptım. Dolar ve eurodaki düşüşler kafalara kazındı” diye konuştu.

    Antalya da bir berber dolar ve eurodaki düşüşü müşterisinin kafasına kazıdı #2

    “DOLAR OUT, TL İN”

    Yerleşik İran vatandaşı Reza Haşemi de saç modeliyle ilgili “Modeli beğendim. Dolar out, TL in” dedi.

    Antalya da bir berber dolar ve eurodaki düşüşü müşterisinin kafasına kazıdı #3

    Antalya da bir berber dolar ve eurodaki düşüşü müşterisinin kafasına kazıdı #4

    Antalya da bir berber dolar ve eurodaki düşüşü müşterisinin kafasına kazıdı #5

    Antalya da bir berber dolar ve eurodaki düşüşü müşterisinin kafasına kazıdı #6

    Antalya da bir berber dolar ve eurodaki düşüşü müşterisinin kafasına kazıdı #7

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