Antalya'da bir çiftçi su için açtırdığı çukurda toprak altında kalarak öldü

Antalya'da bir çiftçi su için açtırdığı çukurda toprak altında kalarak öldü

Alanya ilçesinde, su çıkarmak için bahçesine kepçenin açtığı çukuru kontrol etmeye giren Ahmet Teker, kayan toprağın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Bıçakçı Mahallesi'nde Ahmet Teker, kepçe operatörü İsmail Turan ile birlikte kendisine ait bahçeden su çıkarmak için çalışmaya başladı.

Kazılan alanı kontrol etmek isteyen Ahmet Teker, aşağı indiği sırada toprak kayması oldu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Üzerine toprak yığılan Ahmet Teker, sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri gelirken, vatandaşların yardımıyla çıkarılan Teker'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ahmet Teker'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kepçe operatörü İsmail Turan ifadesi için gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





